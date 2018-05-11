Румбутис назвал состав белорусской "молодежки" на игры с футболистами Албании

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил футболистов, которые сыграют в гостевых товарищеских матчах с Албанией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

К предстоящим играм будут готовиться:

вратари - Максим Плотников ("Луч", Минск), Павел Павлюченко ("Динамо-Брест");

защитники - Егор Хвалько ("Неман", Гродно), Алексей Иванов ("Луч", Минск), Максим Швецов, Александр Чиж (оба - "Динамо-Минск"), Кирилл Печенин ("Витебск"), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Олег Чмыриков ("Днепр", Могилев);

полузащитники - Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Роман Юзепчук ("Динамо-Брест"), Дмитрий Бессмертный ("Минск"), Михаил Шибун ("Шахтер", Солигорск), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Никита Степанов, Тимофей Лукашевич (оба - "Луч", Минск);

нападающие - Евгений Шевченко, Дмитрий Антилевский (оба - "Минск"), Валерий Громыко ("Шахтер", Солигорск), Владислав Федосов ("Днепр", Могилев).

Белорусская команда соберется 2 июня в Минске, а на следующий день отправится в албанский Дуррес, где 5 и 8 июня проведет два спарринга с местной "молодежкой".-0-