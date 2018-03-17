Сахоненко: за свою третью золотую медаль боролась до последнего шага по дистанции

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За свою третью золотую медаль боролась до последнего шага по дистанции. Об этом рассказала журналистам после финиша лыжной гонки на 7,5 км белоруска Светлана Сахоненко, ставшая сегодня трехкратной паралимпийской чемпионкой Пхенчхана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов Светлана преодолела немногим более чем за 22 минуты. После гонки она отметила, что была уверена, что удастся завоевать медаль, поэтому сильно переживала и сегодня даже не завтракала.

"Боролась до последнего шага по дистанции. Выигрывала не так много перед заключительным отрезком, старалась прибавить. Подъемы здесь очень крутые для атлетов, сил приходится тратить немало, а учитывая, что это не первая гонка здесь в Пхенчхане, очень тяжело. Второй круг показался вечностью, но дотерпела, а на спуске думала: боже мой, где же этот финиш? Признаюсь, медаль на дистанции 7,5 км классическим стилем прогнозировала, поэтому очень рада", - добавила Светлана Сахоненко.

Трехкратная паралимпийская чемпионка планирует также выступить в лыжной эстафете, которая состоится в Пхенчхане в заключительный день Игр, 18 марта.-0-