Сайт Федерации хоккея будет обновлен к концу сезона

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" будет обновлен к концу нынешнего хоккейного сезона. Об этом рассказал журналистам председатель федерации Геннадий Савилов, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Савилов считает, что сейчас сайт не отвечает современным требованиям, поэтому принято решение о его серьезной перестройке.

Активная работа в этом направлении уже ведется, и в будущем сайт станет гораздо привлекательнее и информативнее для любителей хоккея, отметил глава ФХРБ.-0-