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Салах вошел в окончательный состав сборной Египта по футболу на ЧМ-2018

Спорт 04.06.2018 | 15:00
Мохаммед Салах. Фото "Ливерпуля"
Мохаммед Салах. Фото "Ливерпуля"
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мохаммед Салах вошел в окончательную заявку сборной Египта на ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Египетской ассоциации футбола.

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах получил травму плеча во время финала Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" встречался с "Реалом". Из-за этого Салах не смог продолжить игру, также под вопросом было его участие в ЧМ-2018 в России.

Ранее Египетская ассоциация футбола сообщала, что реабилитация футболиста идет хорошо, а срок его восстановления не превысит трех недель.

Чемпионат мира по футболу нынешнего года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Египта сыграет в группе А с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).-0-

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Египет, футбол, чемпионат мира
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