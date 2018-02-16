Самбисты из 20 стран разыгрывают в Минске награды открытого чемпионата Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 20 стран мира вышли на ковер минского Дворца спорта, где поборются за награды XXII Международного турнира категории А - открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации самбо.

В стартовавшем сегодня турнире выступают самбисты из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Нидерландов, России, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Эстонии. Дебютантами соревнований стали представители Монголии и Нидерландов. В целом в борьбу за награды вступили почти 300 атлетов. Столь широкое их представительство обусловлено началом отбора на II Европейские игры 2019 года в Минске.

Официальное открытие чемпионата намечено на 17.00, а в утренней сессии прошли предварительные поединки. Сегодня будут разыграны 14 медальных комплектов: у мужчин в весовых категориях 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг в спортивном разделе, а также в боевом разделе в весах 57, 68, 82, 100 кг. Среди женщин состоятся соревнования в категориях 48, 56, 64, 72 и свыше 80 кг.

А 17 февраля с 10.00 будут проходить предварительные поединки у мужчин в весах 57, 68, 82, 100 кг спортивного раздела; 62, 74, 90, свыше 100 кг боевого раздела. В женской части поборются представительницы категорий 52, 60, 68 и 80 кг. Финальные поединки стартуют с 16.00. Вход на трибуны Дворца спорта для зрителей свободный. Год назад хозяева чемпионата завоевали 35 наград, в том числе семь золотых.

Организаторами турнира, который проходит 16-17 февраля, выступают Министерство спорта и туризма, Международная любительская федерация самбо (FIAS), республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет и Белорусская федерация самбо. За время его проведения (с 1997 года) в числе участников турнира побывали представители более 30 стран.-0-