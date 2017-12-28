Самый дорогой защитник мира будет играть в "Ливерпуле"

Английский "Ливерпуль" выкупил у "Саутгемптона" за 75 млн фунтов стерлингов (примерно 100,5 млн долларов) голландского защитника Вирджила ван Дейка. Данный трансфер сделал его самым дорогим игроком оборонительной линии в истории мирового футбола.
Официально голландец станет игроком "Ливерпуля" 1 января 2018 года. Футболист подписал контракт до 2023 года с условием, что будет получать еще около 200 тыс. евро каждую неделю.
В борьбе за молодого и талантливого игрока также сражались "Челси" и "Манчестер Сити". Ранее самым дорогим трансфером среди защитников считался Кайл Уокер, за которого "Манчестер Сити" заплатил 60 млн евро.
В настоящее время "Ливерпуль" занимает 4-е место в АПЛ, имея в активе 38 очков. Лидирует "Манчестер Сити" с 58 баллами.
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