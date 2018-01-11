Самый возрастной футболист мира продлил контракт с японским клубом

50-летний нападающий Кадзуеси Миура, который в марте 2017 года стал самым возрастным футболистом в истории мирового футбола, продлил контракт с командой второго дивизиона Японии "Йокогама".

26 февраля 2018 года Миуре исполнится 51 год. В его карьере начнется 33-й профессиональный сезон в футболе. В минувшем сезоне он забил один гол в 12 играх, которые провел.

Миура начал карьеру в 15 лет. Для этого он уехал из Японии в Бразилию. В Южной Америки он играл за "Сантос", "Палмейрас", "Мацурабу", "КРБ", "XV де Жау" и "Коритибу". Спустя восемь лет он вернулся в Страну восходящего солнца, а затем выступал в Европе за "Дженоа" и "Кроацию".

В 1990 г. Миуру пригласили выступать за сборную Японии. Тогда ему было 23 года. В национальной команде он провел 89 матчей и забил 55 голов. Всего за свою карьеру он провел 700 матчей и забил около 230 мячей. Статистические данные приблизительные, поскольку Миура играет очень давно.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Стенли Мэтьюзу.