Санкович и Айдаров рассказали о впечатлениях от биатлонного старта во главе с Президентом Беларуси

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович рассказали о впечатлениях от биатлонного старта во главе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Старт прошел после финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" в Раубичах. Интервью спортсменов показали в эфире передачи "Спортклуб" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Айдарова, подготовить спорткомплекс к масштабному спортивному празднику было непростой задачей с учетом корректив, которые внесла погода. Однако снегу он рад. "Зимний сезон у нас начался только в начале февраля, а тут нас погода порадовала", - отметил спортсмен.

Ксения Санкович призналась, что в отличие от художественной гимнастики биатлон для нее новый вид спорта. Ответственности прибавляло и то, что бежать предстояло в команде с Президентом, олимпийскими чемпионами, призером Олимпиады. "Я боялась, что упаду, разъедусь на шпагат, потеряю винтовку… Это было очень здорово, невероятный праздник! И для меня очень классный новый опыт и мотивация на дальнейшее занятие лыжами, - сказала Ксения. - Я бежала за Алексеем. Это было как раз после Президента, Николая и всех биатлонистов. Конечно, Президент бежит очень хорошо. Думаю, все это знают. Мне кажется, на уровне спортсменов. И эта группа сразу от меня очень резко оторвалась, хотя мы как бы договаривались, что не побежим очень быстро. И Леша мне очень по-дружески подал свою палку и, наверное, метров 100 протянул до горочки. Потом я уже там старалась не отставать".

Алексей Айдаров по просьбе журналиста рассказал о приспособлении, подготовленном для Александра Лукашенко на огневом рубеже. "Да, я интернет посмотрел - все очень заинтригованы. Вообще, это военная тайна. Это разработка нашего оборонного комплекса совместно с Академией наук. Там брались полностью все параметры - высота, вес. Это сложная конструкция, она засекречена... Конечно, шутка, - смеется спортсмен. - Все очень просто: Президент наш очень спортивный, я с ним по спорту уже знаком очень давно. И я знаю, что у него проблема с коленом (я думаю, не надо объяснять, что такое проблема с коленом для спортсменов). И надо было как-то выкручиваться из ситуации. Поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили обыкновенную лавку и сделали упор для стрельбы".

"Ксения вот знает: что лежа, что стоя стрелять очень тяжело", - добавил Алексей Айдаров.

"Мне кажется, с упора и стоя намного сложнее, чем лежа. Но как Президент попал 20 из 20! Я вам скажу, что, честно говоря, даже Леша не попал 20 из 20", - отреагировала Ксения Санкович.

Алексей Айдаров в свою очередь с улыбкой признался, что закрыл только 12 мишеней из 20. "Но я стрелял стоя", - уточнил он.

Ксения Санкович заметила, что в президентской команде были люди с разной спортивной подготовкой, но тем не менее все достойно смотрелись на лыжне.

Как сообщалось, Александр Лукашенко в Раубичах не только вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера", но и сам вышел на лыжню. Компанию ему составили олимпийские чемпионки Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова. В числе импровизированной президентской команды был и младший сын главы государства Николай, который до этого успешно участвовал в биатлонных баталиях в своей возрастной группе. Вместе с Александром Лукашенко на дистанцию также вышли пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, госслужащая Дарья Шманай, бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров, призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович, врач Светлана Коношенко, преподаватель физкультуры Острошицко-Городокской средней школы Анатолий Васько, студентка БНТУ Алина Роскач, военнослужащий Алексей Бритых.-0-