Саночники Германии выиграли олимпийское золото в командном турнире

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект наград разыгран на олимпийском турнире по санному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня олимпийскими чемпионами в командном турнире стали саночники Германии, которые показали результат 2 мин. 24,517 сек. Серебро завоевали спортсмены Канады (+0,355 сек.), бронза у команды Австрии (+0,471 сек.).
В двух предыдущих видах соревновательной программы также первенствовали немецкие саночники, одно золото у Австрии.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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