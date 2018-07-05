Саснович сыграет с Таунсенд, Мирный и Соболенко проведут доигровку парных игр Уимблдона

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут очередные встречи на Уимблдонском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Саснович, занимающая 50-е место в мировом рейтинге, в поединке второго раунда встретится американкой Тейлор Таунсенд, у которой 73-я позиция. На старте Александра сенсационно победила седьмую ракетку планеты чешку Петру Квитову, которая в 2011 и 2014 годах становилась чемпионкой Уимблдона.

Сегодня белорусы также проведут доигровки парных встреч, которые накануне были остановлены из-за дождя. У женщин Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова продолжат игру с австралийско-американским дуэтом Джессика Мур / Даниэль Коллинз, которая прервалась после того, как белорусско-российская пара проиграла стартовый гейм.

У мужчин Максим Мирный и австриец Филипп Освальд доиграют матч с аргентинско-чилийским тандемом Орасио Себальос / Хулио Перальта. Первый сет Мирный и Освальд проиграли 1:6, во второй партии вели со счетом 3:2.

Кроме того, белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове в первом раунде сыграют с Петрой Мартич (Хорватия) и Магдаленой Рыбариковой (Чехия). Вера Лапко и представительница Австралии Дарья Гаврилова встретятся с румынской парой Ирина-Камелия Бегу / Михаэла Бузарнеску.

В состязаниях смешанных пар Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей будут соперничать с бельгийкой Элизе Мертенс и Уэсли Коольхофом из Нидерландов. Белорус Андрей Василевский и Арина Родионова из Австралии встретятся с британским дуэтом Люк Бамбридж / Кати Болтер.-0-