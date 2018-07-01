Савилов: ФХБ уделит особое внимание подготовке юных хоккеистов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) уделит особое внимание подготовке юных игроков. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" председатель ФХБ Геннадий Савилов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил новый руководитель федерации, проблемы в детско-юношеском хоккее находят отражение и на неудовлетворительном выступлении сборных команд: юношеских до национальной. "В Беларуси за последние 10-15 лет не появилось ни одного хоккеиста с мировым именем. Необходим изучить, что сделано в предыдущие годы в развитии детско-юношеском хоккее, и создать такую систему подготовки, которая будет работать вне зависимости от того, кто будет руководить федерацией. К примеру, в отдельный год национальная сборная Беларуси комплектовалась едва ли не исключительно воспитанниками школы "Юность", что говорит о высоком качестве подготовки", - отметил Геннадий Савилов.

Одна из основных задача у белорусского хоккея - выход и участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине, для чего в главной команде должны играть профессионалы высокого уровня. Председатель ФХБ подчеркнул, что не стоит рассчитывать на быстрый рост новых звезд в белорусском хоккее.

"Необходимо усиливать КПД всей хоккейной индустрии, чтобы болельщики могли видеть положительную динамику", - считает председатель федерации.

Геннадий Савилов рассказал, что привлечение легионеров в белорусский хоккей не исправит ситуацию. "Думаю, в у нас в стране должны более эффективно сработать хоккейные школы, Тридцать игроков для сборной наши ДЮСШ должны быть способны подготовить", - подчеркнул Геннадий Савилов.-0-