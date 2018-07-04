Сборная Англии по футболу победила Колумбию и вышла в 1/4 финала ЧМ

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Англии по футболу победила в серии пенальти Колумбию со счетом 4:3 (основное время - 1:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда с Туманного Альбиона старалась контролировать мяч и владела игровым преимуществом. Однако голевых моментов у ворот южноамериканской сборной возникало не много.

Англичане на 54-й минуте получили право на пенальти, после нарушения правил в штрафной Карлосом Санчесом. Точный удар с одиннадцатиметровой отметки исполнил Харри Кейн, который забил третий пенальти на мировом форуме в России. Колумбийцы смогли сравнять счет в добавленное к основному времени матча. Южноамериканцы получили право на угловой, и на 93-й минуте Йерри Мина ударом головой огорчил голкипера Джордана Пикфорда - 1:1.

В дополнительное время болельщики голов не увидели, а в серии пенальти вратарь Джордан Пикфорд парировал два удара соперника, что позволило его команде выйти в 1/4 финала, где футболисты Англии встретятся со Швецией.-0-