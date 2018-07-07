Сборная Англии пробилась в полуфинал футбольного чемпионата мира в России

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Англии, победившая шведов со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней игре 1/4 финала, проходившей в Санкт-Петербурге, родоначальники футбола забили по мячу в каждом тайме.

Соперник англичан определится сегодня на поле сочинского стадиона "Фишт" после матча сборных России и Хорватии, который начнется в 21.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В первом полуфинале российского мирового первенства 10 июля в Санкт-Петербурге встретятся сборные Франции и Бельгии.-0-