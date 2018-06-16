Сборная Аргентины с Месси в составе сыграет с футболистами Исландии на ЧМ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате мира в России сегодня состоятся стартовые матчи в двух предварительных группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе D один из главных фаворитов мирового первенства вице-чемпион планеты сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе встретится в Москве с командой Исландии (начало игры в 16.00). В другом поединке этого квартета футболисты Хорватии и Нигерии сыграют в Калининграде (22.00).
Еще один фаворит планетарного форума сборная Франции, которая была соперником белорусов в отборочном турнире, в первом матче группы С будет соперничать с Австралией в Казани (13.00). В Саранске сыграют команды Перу и Дании (19.00).
Все матчи будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-
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