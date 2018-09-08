Сборная Беларуси по футболу обыграла Сан-Марино в стартовом матче Лиги наций

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу обыграла в Минске на стадионе "Динамо" Сан-Марино со счетом 5:0 в стартовом матче группы 2 дивизиона D Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечным Игоря Криушенко удалось забить быстрый мяч в прошедшем поединке. На 4-й минуте один из самых опытных полузащитников хозяев поля Игорь Стасевич нанес точный удар - 1:0. В середине первого тайма Станислав Драгун увеличил преимущество белорусов - 2:0. Второй тайм прошел под контролем команды Игоря Криушенко, и на 67-й минуте пенальти в ворота Сан-Марино реализовал Антон Сорока - 3:0. Под занавес матча Станислав Драгун забил свой второй мяч, а окончательный счет в игре установил на 91-й минуте нападающий Юрий Ковалев - 5:0.

Первый официальный матч национальной сборной Беларуси по футболу после реконструкции стадиона "Динамо" посетили более 13 тыс. зрителей.

Вторую игру в Лиге наций сборная Беларуси по футболу проведет 11 сентября в Кишиневе, где на стадионе "Зимбру" встретится с командой Молдовы.

Кроме этих команд, соперниками белорусов в Лиге наций будут футболисты Люксембурга, первый матч с которыми состоится 12 октября в Минске. По итогам группового турнира борьбу за единственную путевку в финальный этап Евро-2020 продолжат победители четырех квартетов из дивизиона D.-0-