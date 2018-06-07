Сборная Беларуси по футболу поднялась на одну строку в июньском рейтинге ФИФА

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу занимает 78-е место в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с рейтингом, опубликованным в мае, подопечные Игоря Криушенко поднялись на одну позицию и имеют в своем активе 417 баллов.

Белорусы сыграли вничью с футболистами Венгрии в товарищеском матче в Бресте После двух мартовских викторий в гостях у Азербайджана (1:0) и Словении (2:0) подопечные Игоря Криушенко стремились продлить победную серию и в домашнем поединке.

Первое место в рейтинге ФИФА занимает действующий чемпион мира сборная Германии - 1 558. На второй строке располагается Бразилия - 1 431, третье место у Бельгии - 1 298 баллов.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг ФИФА у футболистов Украины - 35-е место (733 балла). Команда России, которая станет хозяйкой стартующего в июне чемпионата мира по футболу, занимает 70-е место - 457 баллов.-0-