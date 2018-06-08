Сборная Беларуси по футболу посетила офис разработчиков World of Tanks

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу посетила минский офис Wargaming, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ассоциации "Белорусская федерация футбола".
"Компания Wargaming, известная даже в отдаленных уголках планеты компьютерной игрой World of Tanks, пригласила подопечных Игоря Криушенко к себе в гости для очного знакомства и интригующего сотрудничества", - говорится в сообщении.
На встрече футболисты и сотрудники компании обменялись вымпелами, спортивными майками, а команда сборной презентовала футбольный мяч с автографами игроков. Гостям показали процесс разработки игры, а также предоставили возможность одними из первых протестировать новый игровой режим.-0-
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