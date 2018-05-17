Сборная Беларуси по футболу располагается на 79-м месте в рейтинге ФИФА

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу по-прежнему располагается на 79-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В новом опубликованном списке по сравнению с рейтингом в апреле позиции национальной команды под руководством Игоря Криушенко не изменились. В активе сборной 410 баллов.

Первое место занимает действующий чемпион мира сборная Германии - 1 544. На второй строке рейтинга располагается Бразилия - 1 384, третье место у Бельгии - 1 346 баллов.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг ФИФА у футболистов Украины - 30-е место (777 очков). Команда России, которая станет хозяйкой стартующего в июне чемпионата мира по футболу, занимает 66-ю позицию - 493 балла.-0-