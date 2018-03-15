Сборная Беларуси по футболу располагается на 93-м месте рейтинга ФИФА

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу располагается на 93-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на официальном сайте ФИФА, сообщает БЕЛТА.

По сравнению с рейтингом месячной давности позиции национальной команды под руководством Игоря Криушенко не изменились. В активе сборной 376 баллов.

Первое место занимает действующий чемпион мира и победитель Кубка конфедераций сборная Германии - 1609. На второй строке рейтинга располагается Бразилия - 1489, третье место у Португалии - 1360 баллов.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг ФИФА у футболистов Украины - 35-е место (778 очков).-0-