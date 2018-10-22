Сборная Беларуси по хоккею открыта для ведущих специалистов - Савилов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею открыта для ведущих специалистов, заявил сегодня журналистам председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители СМИ на встрече обратили внимание, что в национальной сборной еще не до конца сформирован тренерский штаб Андрея Сидоренко, в частности нет специалиста по тренировке вратарей. "Несколько недель уже в федерации работает наш известный в прошлом голкипер Виталий Коваль, он посещает международные семинары, хочет передать свой опыт молодому поколению. В молодежной сборной есть Алексей Щебланов. Пул специалистов сформирован, главный тренер Андрей Сидоренко до старта чемпионата мира в Казахстане планирует многих привлекать к работе с главной командой страны", - рассказал Геннадий Савилов.

Он подчеркнул, что всех тренеров, менеджеров, готовых помочь развитию хоккея, рады видеть в федерации. Пригодится опыт и Михаила Грабовского, который организовывает семинары для юных игроков на протяжении нескольких лет.

Одной из главных проблем отечественного хоккея Геннадий Савилов считает слабую работу на детско-юношеском уровне последние десять лет. "Поражения минского "Динамо", вылет национальной сборной из топ-дивизиона - это следствие того, что слабо занимались подготовкой молодых хоккеистов последние годы, а молодежь не смогла заменить бывших лидеров. Белорусские игроки должны в своих клубах играть в первых-вторых звеньях, чтобы быть лидерами и в сборной. Вырастить новое поколение талантливых игроков - основная задача ФХБ", - подчеркнул руководитель белорусского хоккея.-0-