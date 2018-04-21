Сборная Беларуси по хоккею проиграла второй матч подряд Дании в Евровызове

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Дании со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) в "Европейском хоккейном вызове", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусам не удалось взять реванш за поражение накануне (1:2). Под занавес первого периода матча в Гродно Мортен Поульсен вывел датчан вперед. На 26-й минуте игры Йеспер Йенсен воспользовался ошибкой в обороне белорусов и увеличил преимущество в счете своей команды - 2:0.
В заключительные двадцать минут встречи хозяева площадки не смогли навязать свою тактику. Мобильные и быстрые хоккеисты Дании успешно контратаковали и держали в напряжении оборону команды Дэйва Льюиса.
Перед стартом чемпионата мира (4 мая) сборная Беларуси проведет еще два матча в ходе подготовки в турнире "Евровызова". 27 апреля подопечные Дэйва Льюиса сыграют с Норвегией в Жлобине, а 28 апреля в Бобруйске.-0-
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