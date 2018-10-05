Сборная Беларуси по хоккею (U-17) победила на международном турнире в Пекине

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-17) одержала победу на международном турнире Bauer cup в Пекине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В заключительный день соревнований подопечные главного тренера Павла Перепехина были сильнее команды Германии - 11:0. Хет-триком в составе белорусов отметился Егор Стрелковский, еще два гола в активе Мирослава Михалева. Благодаря этому успеху наша команда набрала 13 очков и стала недосягаема для соперников. Ранее белорусские хоккеисты обыграли в Пекине Финляндию (3:1), Россию (7:2), США (3:1), уступив в серии буллитов лишь Латвии (2:3).

Турнирное положение: 1. Беларусь - 13 очков, 2. Россия - 11, 3. США - 9, 4. Латвия - 9, 5. Финляндия - 3, 6. Германия - 0.

Как отметили в ФХБ, белорусская сборная была одной из самых молодых в соревнованиях и представлена в основном игроками 2002 года рождения.-0-