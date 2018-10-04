Сборная Беларуси по хоккею (U-17) победила соперников из США на турнире в Пекине

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет победила соперников из США со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) на международном турнире Bauer cup в Пекине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Обе команды входили в число фаворитов соревнований, и от исхода встречи зависели их шансы на почетный трофей. Подопечные Павла Перепехина удивили североамериканских хоккеистов плотным прессингом в зоне атаки. Авторами голов стали Сергей Кузнецов, Илья Спат и Герман Пироговский.
Успех в игре с США позволил белорусской команде остаться на первом месте в турнирной таблице.
Положение команд: 1.Беларусь - 10 очков, 2.США - 6, 3.Латвия - 6, 4.Россия - 5, 5.Финляндия - 3, 6.Германия - 0.
Победитель турнира Bauer cup определится 5 октября. Сборной Беларуси необходимо обыграть Германию. В заключительный день также сыграют Латвия - США и Финляндия - Россия.-0-
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