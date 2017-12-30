Сборная Беларуси по хоккею (U-17) потерпела второе поражение на турнире в Канаде

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-17) проиграла команде Red Deer Optimist Chiefs со счетом 3:5 на турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament в канадском Калгари, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало встречи, успех в которой позволял рассчитывать на первое место и выход в плей-офф, сложилось удачно для белорусов. Евгений Оксентюк и Егор Буяльский отметились точными бросками - 2:0. Канадские игроки сумели сравнять счет - 2:2. Во втором периоде Евгений Оксентюк сделал голевой дубль - 3:2. Однако белорусы уступили в заключительной трети матча, позволив соперникам отличиться трижды - 3:5.
Ранее белорусская команда под руководством Евгения Есаулова была сильнее Vancouver NW Giants - 11:2, Saskatoon Contacts - 4:2 и потерпела поражение от Calgary Flames - 2:3.
На предварительном этапе турнира 25 команд разделены на 5 групп, победители которых вместе с тремя командами, получившими wild card, продолжат борьбу в четвертьфинале. Юношеская сборная Беларуси является победителем этого престижного турнира в январе 2017 года.
Турнир для юных хоккеистов Mac's Midget AAA World Invitational Tournament проходит в канадском Калгари с 1978 года. Финальная стадия нынешних соревнований состоится на льду арены The Scotiabank Saddledome, вмещающей почти 20 тыс. зрителей.-0-
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