Сборная Беларуси по хоккею (U-25) проиграла в овертайме олимпийской команде России в Санкт-Петербурге

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-25) проиграла в овертайме со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) олимпийской команде России на турнире "Кубок Алроса" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Юрия Файкова на протяжении всей встречи неплохо защищалась и уверенно контратаковала. Единственная шайба была заброшена на 65-й минуте матча. Автором гола стал защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Алексей Василевский.

Это второе поражение наших хоккеистов в Санкт-Петербурге. Днем ранее они потерпели поражение от Австрии - 2:3. Белорусская команда заключительный матч на турнире проведет 28 апреля с дублирующим составом Норвегии.

Как сообщалось, основной состав национальной сборной Беларуси под руководством Дэйва Льюиса продолжает готовиться к чемпионату мира в Дании. 27 апреля в Жлобине команда уступила 1:2 сборной Норвегии. По словам главного тренера белорусов, после этих встреч к сборной присоединятся защитник Степан Фальковский и нападающий московского ЦСКА Джефф Платт.-0-