Сборная Беларуси по хоккею займет 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании переместится с 11-го на 14 место в рейтинге Международной федерации этого вида спорта (ИИХФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На мировом форуме в Копенгагене и Хернинге белорусская команда заняла 15 место, уступив во всех семи матчах в группе - Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Австрии (0:4), Чехии (0:3) и Словакии (4:7). После поражения от россиян пост главного тренера сборной покинул Дэйв Льюис, исполняющим обязанности рулевого национальной команды был назначен Сергей Пушков. Однако такая экстренная замена на тренерском посту не имела должного эффекта, и белорусские хоккеисты покинули элитный дивизион чемпионата мира.

В обновленном рейтинге ИИХФ, который окончательно будет сформирован по окончании турнира в Дании, сборная Беларуси по хоккею потеряет три позиции и с 11-го места переместится на 14-е, выше поднимутся Франция, Латвия и Дания.

В 2019 году наша национальная команда выступит в дивизионе I группы А. Соперниками сборной Беларуси в этом турнире станут команды Казахстана, Венгрии, Словении, Литвы и Республики Корея.

Чемпионат мира в дивизионе I состоится в апреле 2019 года. Место проведения турнира будет определено на конгрессе ИИХФ. По итогам соревнований две лучшие команды получат путевки в элиту мирового хоккея.-0-