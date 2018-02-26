Сборная Беларуси по хоккею занимает 11-е место в обновленном рейтинге ИИХФ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею занимает 11-е место в обновленном после завершения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с предыдущим списком белорусские хоккеисты потеряли одну позицию. Национальной сборной начислено 880 очков. Она оказалась лучшей среди тех, кто потерпел неудачу в финальной олимпийской квалификации перед Играми-2018. Теперь в активе главной хоккейной команды страны 3200 очков за четырехлетний цикл. Этой суммы не хватило, чтобы сохранить 10-ю строку в мировом рейтинге. Место в топ-10 белорусы уступили хоккеистам Словакии. На Олимпиаде в Пхенчхане эта команда финишировала 11-й, что принесло 920 рейтинговых очков. Теперь у этой команды их 3220 и она на 20 пунктов впереди белорусов.
Во главе мирового хоккейного рейтинга осталась команда Канады. Потеснить ее с вершины могли россияне в случае завоевания золотых наград и непопадания на пьедестал родоначальников хоккея. В итоге российские атлеты победили в олимпийском хоккейном турнире, но и канадцы без медалей не остались, взяв бронзу.
Положение команд в верхней части мирового рейтинга ИИХФ сейчас таково:
1 (1). Канада - 4045 очков,
2 (2). Россия - 4040,
3 (3). Швеция - 3850,
4 (4). Финляндия - 3820,
5 (6). Чехия - 3740,
6 (5). США - 3725,
7 (8). Германия - 3610,
8 (7). Швейцария - 3405,
9 (9). Норвегия - 3310,
10 (11). Словакия - 3220,
11 (10). Беларусь - 3200.
Сборная Словении, которой белорусская команда уступила путевку на Игры в Пхенчхан, осталась на 15-м месте в этом списке (3010). Наибольшего прогресса в рейтинге после Олимпиады добилась команда Республики Корея. Несмотря на поражения во всех сыгранных матчах, сборная этой страны поднялась с 21-й на 18-ю позицию. Всего в рейтинге ИИХФ определены места сборных 48 стран.
Мировой рейтинг ИИХФ основан на присвоении очков за достижения команд на последних четырех чемпионатах мира и в последнем олимпийском турнире. В прошлый раз мировой рейтинг обновлялся в мае 2017 года после чемпионата мира в сильнейшем дивизионе.-0-
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