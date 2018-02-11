11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по индор-хоккею сыграет за бронзовые награды Кубка мира, который проходит в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские хоккеистки вышли в плей-офф турнира, где были сильнее Австралии - 5:2, а на стадии полуфинала уступили Германии - 2:3. В прошедшем матче за выход в финал подопечные Хермана Круиса пропустили первыми после розыгрыша немками штрафного углового, но на 17-й минуте Светлана Богушевич счет сравняла - 1:1. После перерыва сборная Германии усилила натиск на ворота белорусок и забила еще дважды. Анастасия Сыроежко сократила отставание, но за четыре оставшиеся минуты белоруски не сумели сравнять счет.

В матче за бронзовые награды Беларусь сыграет с Украиной. Эти команды уже встречались на Кубке мира в 2011 году в Познани, тогда сильнее (4:2) были украинские хоккеистки. Белоруски заняли 7 лет назад в Польше четвертое место - наиболее высокое за время выступления на Кубках мира.-0-