Сборная Беларуси по мини-футболу победила литовцев в первом гостевом спарринге

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно провела первый гостевой спарринг с командой Литвы, одержав победу с "сухим" счетом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хотя белорусская дружина выступала в экспериментальном составе, но владела инициативой на протяжении всей игры. Подопечные Андрея Толмача трижды поразили ворота хозяев площадки, причем все голы в активе дебютантов национальной сборной. В первом тайме отличились Дмитрий Рябцев и Максим Евдокимов, а в начале второй половины встречи Максим Батурин поставил последнюю точку - 3:0 в пользу белорусов. Сегодня вечером соперники вновь встретятся на паркете спорткомплекса в Кедайняе.
В этих товарищеских матчах тренерский штаб сборной Беларуси проверяет игроков, которым в августе предстоит сыграть на чемпионате мира среди студентов в Казахстане.-0-
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