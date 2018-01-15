Сборная Беларуси по мини-футболу уступила Ирану в гостевом товарищеском матче

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу неудачно провела первый из двух товарищеских матчей с командой Ирана в Тегеране, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Уже в первом тайме хозяева трижды поразили ворота Александра Мороза. Сменивший его на последнем рубеже обороны Вячеслав Щербаченя пропустил два мяча. И в итоге - крупное поражение белорусов с сухим счетом 0:5. Сегодня подопечные Андрея Толмача еще раз сразятся с иранской командой, которая является 11-кратным чемпионом Азии, а в 2016 году стала бронзовым призером чемпионата планеты.
После возвращения на родину лучшие белорусские мастера мини-футбола продолжат выступления за свои клубы в национальных турнирах. В воскресенье, 21 января, состоятся первые встречи полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси. Нынешний владелец почетного трофея минский "Дорожник" примет на своей площадке действующего чемпиона страны "Столицу". Оршанский "Витэн" у себя дома встретится с "Гранитом" из Микашевичей. Ответные матчи за выход в финал пройдут 24 января, а решающий поединок 28-го кубкового турнира состоится 28 января в Орше.-0-
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