Сборная Беларуси по мотоболу одержала две победы на ЧЕ в России

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мотоболу одержала две победы на чемпионате Европы в российском Коврове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФ.

Национальная сборная Беларуси на стадионе "Мотодром" выиграла с одинаковым счетом 4:2 у сильных команд из Германии и Литвы. В третьем туре, 8 августа, белорусы встретятся со сборной Франции. Всего в континентальном форуме принимает участие шесть сильнейших национальных команд. Белорусам предстоит также сыграть с соперниками из России (9 августа) и Нидерландов (10 августа). Четыре лучшие сборные встретятся 11 августа в полуфинале, решающие матчи за награды состоятся 12 августа.

В Коврове стартует также юниорский чемпионат Европы. Нашей команде под руководством главного тренера, известного игрока Антона Власовца 9 августа предстоит провести поединок с Францией.

Чемпионат Европы по мотоболу проводится в 32-й раз. В прошлом году белорусская команда заняла четвертое место, а в 2016-м завоевала бронзовые награды.-0-