Сборная Беларуси по пляжному футболу победила французов в Евролиге

Во время матча. Фото Beach Soccer

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила стартовый тур Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Баку белорусы переиграли соперников из Франции со счетом 3:2 благодаря голам Игоря Бриштеля, Ивана Константинова и Олега Гапона. В первом поединке сборная Беларуси уступила португальцам 2:3, а затем взяла верх над хозяином турнира командой Азербайджана - 4:1.

Белорусы уступили Португалии в первом матче Евролиги по пляжному футболу Белорусская команда дважды вела в счете (1:0 и 2:1), но не удержала викторию. Голы в составе белорусов забили Никита Чайковский и Илья Савич.

Белорусы победили азербайджанцев в Евролиге по пляжному футболу В составе победителей дубль оформил Олег Гапон, еще по голу забили Вадим Бокач и Денис Самсонов.

В начале августа белорусы впервые примут этап Евролиги. В Минске их соперниками будут сборные Польши, Турции и Италии.-0-