Сборная Беларуси по пляжному футболу победила французов в Евролиге

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила стартовый тур Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Баку белорусы переиграли соперников из Франции со счетом 3:2 благодаря голам Игоря Бриштеля, Ивана Константинова и Олега Гапона. В первом поединке сборная Беларуси уступила португальцам 2:3, а затем взяла верх над хозяином турнира командой Азербайджана - 4:1.
В начале августа белорусы впервые примут этап Евролиги. В Минске их соперниками будут сборные Польши, Турции и Италии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN