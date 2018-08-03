Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на старте домашнего этапа Евролиги

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на домашнем этапе Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем первом поединке на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусы встречались с командой Турции и одержали убедительную победу со счетом 9:4. В субботу, 4 августа, белорусская команда сыграет со сборной Польши, которая сегодня уступила Италии 4:8. В заключительный игровой день 5 августа хозяева турнира будут соперничать с итальянцами, а поляки встретятся с турками.
На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).
Нынешние соревнования Евролиги являются тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Кроме хозяина сборной Беларуси в нем примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.-0-
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