Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует в Евролиге матчем с Португалией

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня проведет стартовый матч нового сезона Евролиги. В Баку белорусы сыграют с командой Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Под началом главного тренера белорусской команды испанского специалиста Николаса Альварадо в азербайджанской столице выступят 10 футболистов:
вратари - Валерий Макаревич, Константин Магалецкий;
полевые игроки - Игорь Бриштель, Вадим Бокач, Иван Константинов, Иван Миранович, Денис Самсонов, Илья Савич, Олег Гапон, Никита Чайковский.
Как и в прошлом сезоне, регулярный чемпионат в дивизионе А Евролиги будет разделен на пять этапов. Каждая из 12 команд сыграет в двух из них. В суперфинал попадут 7 лучших команд, которые 6-9 сентября вместе со сборной Италии определят победителя и призеров турнира. После бакинского этапа сборная Беларуси в начале августа впервые будет принимать этап этого континентального турнира в Минске. В нем также сыграют команды Польши, Италии и Турции.
Нынешние соревнования Евролиги являются отборочным этапом ко II Европейским играм, которые состоятся в 2019 году в Минске.
В прошлом году белорусы заняли 6-е место в Евролиге, а в 2016-м добились пока лучшего для себя результата, финишировав на 5-й позиции.-0-
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