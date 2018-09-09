Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла пятое место в суперфинале Евролиги

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Швейцарию 7:5 и заняла пятое место в суперфинале Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии турнира в итальянском Альгеро белорусские игроки заняли третье место в группе 2. В итоге они поборолись за пятое место. В матче со Швейцарией четыре гола в активе капитана команды Игоря Бриштеля, дважды отличился забитыми мячами Олег Гапон, еще один точный удар по воротам оппонентов у Ильи Савича - 7:5.

За бронзовые награды суперфинала поборются сборные Португалии и России. В финале сыграют 9 сентября вечером футболисты Испании и Италии.

Пляжный футбол будет представлен на II Европейских играх в Минске в июне 2019 года.-0-