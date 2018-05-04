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Сборная Беларуси стартовала на чемпионате мира по хоккею с поражения от Швеции

Спорт 04.05.2018 | 23:36
Фото IIHF
Фото IIHF
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси с поражения от Швеции со счетом 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) стартовала на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в группе А ожидаемо проходил под контролем скандинавской дружины, но и белорусская команда старалась не уступать действующим чемпионам мира, показав неплохие скорости на площадке.

Швеция - Беларусь - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Копенгаген. "Роял Арена".

Швеция: Хелльберг (Нильссон); Линдхольм - Й.Клингберг, Янмарк - Зибанежад - Ракелль; Экман-Ларссон - А.Ларссон, Нюквист - Баклунд - Петтерссон; Густафссон - Викстранд, де ла Рос - Й.Ларссон - Пяяярви; Эверберг - Кемпе -Андерссон.

Беларусь: Кульбаков (Карнаухов, 33.45); Лисовец - Хенкель, Лингле - Шарангович - Павлович (к); Коробов - Фальковский, Платт - Ковыршин - Гаврус; Денисов - Воробей, Дрозд - Китаров - Демков; Дюков - Устиненко, М.Сушко - Раздвадовский - Матерухин.

Шайбы: 1:0 - Андерссон (Кемпе, Эверберг, 9.17). 2:0 - Нюквист (Й.Клингберг, Линдхольм, 9.45). 3:0 - Янмарк (Ракелль, Зибанеяд, 23.49). 4:0 - Ракелль (33.45). 5:0 - Зибанежад (Янмарк, Ракелль, 56.11).

Броски: 36 - 27.

Штраф: 8 - 4.

Со стартовых минут встречи подопечные Дэйва Льюиса попытались остро действовать на контратаках. Артур Гаврус и Артем Демков имели неплохие моменты для взятия ворот. Шведские хоккеисты продолжали комбинировать в зоне белорусов и на 10-й минуте дважды отличились голами. Нападающий Лиан Андерссон с острого угла отправил шайбу под перекладину ворот Ивана Кульбакова, а вскоре Густав Нюквист удвоил преимущество своей команды.

После перерыва белорусские хоккеисты чаще играли в большинстве и не уступили шведам по количеству бросков в створ ворот, однако соперники намного лучше использовали свои моменты. Матиас Янмарк без подготовки, в одно касание, нанес точный бросок. Команда Дэйва Льюиса продолжала действовать по своей тактике, и в одном из эпизодов шайба после броска Степана Фальковского угодила в штангу. Однако, спустя минуту, наш защитник ошибся при выходе из своей зоны, перехвативший шайбу Рикард Ракелль не оставил шансов голкиперу белорусов - 4:0. Сменивший на последнем рубеже обороны Ивана Кульбакова Михаил Карнаухов продолжал спасать свою команду после острых атак шведов и пропустил лишь однажды. Окончательный счет матча на 57-й минуте установил Мика Зибанежад - 5:0.

Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси 5 мая в 17.15 встретится в Копенгагене с командой Франции, которая со счетом 0:7 уступила России в первый день турнира.-0-

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хоккей, чемпионат мира
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