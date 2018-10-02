Сборная Беларуси (U-17) по хоккею обыграла Россию на турнире в Пекине

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет обыграла Россию со счетом 7:2 на международном турнире Bauer cup в Пекине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
После равной игры в первом периоде, подопечные Павла Перепехина перехватили инициативу во вторые двадцать минут встречи. Голевым дублем в прошедшем матче отметился защитник Дмитрий Кузьмин.
После двух туров белорусская команда находится в числе лидеров: США - 6 очков (2 матча), Беларусь - 6 (2), Латвия - 4 (2), Россия - 2 (2), Финляндия - 0 (2), Германия - 0 (2).
Следующую игру на турнире юниорская сборная Беларуси проведет 3 октября с Латвией, 4 октября сыграет с США, а завершит выступление в Пекине 5 октября поединком с Германией.-0-
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