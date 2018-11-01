Сборная Беларуси (U-20) по хоккею сыграет в ноябре в Украине

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею до 20 лет примет участие в международном турнире в Белой Церкви (Украина), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соперниками подопечных Дмитрия Кравченко станут сверстники из Польши (10 ноября) и Украины (11 ноября).
Матчи в Белой Церкви станут контрольными перед чемпионатом мира (U-20). Белорусская "молодежка" на планетарном форуме сыграет в дивизионе 1 группе А с 9 по 15 декабря в немецком Фюссене.
В чемпионате Беларуси команда до 20 лет выступает в дивизионе А экстралиги, где после 22 матчей занимает восьмое место.
Национальная сборная Беларуси по хоккею под руководством Андрея Сидоренко сыграет с 8 по 10 ноября на домашнем турнире в "Чижовка-Арене". Соперниками команды станут хоккеисты Франции (8 ноября), Словении (9 ноября) и Латвии (10 ноября).-0-
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