Сборная Беларуси (U-20) по хоккею сыграет в ноябре в Украине

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею до 20 лет примет участие в международном турнире в Белой Церкви (Украина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками подопечных Дмитрия Кравченко станут сверстники из Польши (10 ноября) и Украины (11 ноября).

Матчи в Белой Церкви станут контрольными перед чемпионатом мира (U-20). Белорусская "молодежка" на планетарном форуме сыграет в дивизионе 1 группе А с 9 по 15 декабря в немецком Фюссене.

В чемпионате Беларуси команда до 20 лет выступает в дивизионе А экстралиги, где после 22 матчей занимает восьмое место.

Национальная сборная Беларуси по хоккею под руководством Андрея Сидоренко сыграет с 8 по 10 ноября на домашнем турнире в "Чижовка-Арене". Соперниками команды станут хоккеисты Франции (8 ноября), Словении (9 ноября) и Латвии (10 ноября).-0-