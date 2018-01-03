Сборная Беларуси уступила Дании в утешительном раунде молодежного ЧМ в Баффало

3 января Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Дании со счетом 4:5 (0:2, 2:0, 2:3) в утешительном раунде молодежного чемпионата мира в американском Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После четырех поражений на предварительной стадии в группе В мирового форума подопечные Юрия Файкова оспаривают с соперниками из Дании право остаться в сильнейшем дивизионе. Прописку в элите молодежного мирового хоккея сохранит сборная, которая одержит две победы. Первый матч остался за датчанами, которые забросили победную шайбу за 15 секунд до финальной сирены.
Баффало. "Харбор центр". 1245 зрителей.
Беларусь: Грищенко; Еременко - Дерябин, Бовбель - Шарангович -М.Сушко (к); Гостев - Соколовский, Мартынов - Пищук - Дроздов; Буровцев - Габрусь, Михальчук - Литвинов - Лукашевич; Рядченко - Гринкевич - Асташевич; Мартынюк, Анисимов.
Дания: Крог (58.08); Ларсен - Йессен, Рондбьерг - Бличфельд - Нильсен (к); Могенсен - Хайне, Грюндтвиг - Мадсен - Шульц; Сетков - Мортенсен, Альберг - Андерсен - Мольге; Ларсен, Гат.
Шайбы: 0:1 - Рондбьерг (Бличфельд, 15.56). 0:2 - Шульц (Мадсен, Грюндтвиг, 16.48). 1:2 - Литвинов (21.01, в меньшинстве). 2:2 - Еременко (М.Сушко, Шарангович, 29.13, в большинстве). 3:2 - Дроздов (41.44, в меньшинстве). 4:2 - Мартынов (М.Сушко, Шарангович, 48.30, в большинстве). 4:3 - Бличфельд (Рондбьерг, Йессен, 49.04). 4:4 - Бличфельд (Сетков, 59.26). 4:5 - Грюндтвиг (Рондбьерг, Могенсен, 59.45).
Бросок: 28 - 29.
Штраф: 20 - 14.
Датчане перед прошедшим матчем не смогли рассчитывать на своего капитана Кристиан Матиасена-Вайзе, получивший дисквалификацию на одну игру за грубый фол в противостоянии со словаками на групповой стадии. Однако это не помешало соперникам белорусов уверено начать встречу. К концу первого периода игровое преимущество датчан позволило им вести в счете 2:0. Лишь после перерыва команда Юрия Файкова показала хоккей, изменивший ситуацию на площадке. Активные действия в зоне датчан позволили уже на 22-й минуте белорусам сократить отставание. Илья Литвинов поборолся за воротами с защитником и сделал передачу на пятачок, где шайба от конька соперника оказалась в сетке. Вскоре подопечные Юрия Файкова реализовали большинство - 2:2. Такое развитие событий позволило белорусам создать еще несколько опасных моментов, особенно запомнился бросок Егора Шаранговича, угодившего в перекладину ворот соперника.
В начале третьего периода опасная атака у борта Виктором Бовбелем оппонента привела к удалению в составе белорусов, однако датчане не смогли реализовать численный перевес. Защитник Мальте Сетков ошибся при выходе из своей зоны, шайбу перехватил Иван Дроздов, который уверенно переиграл голкипера Каспера Крога - 3:2. В середине третьего периода Игорь Мартынов реализовал большинство своей команды - 4:2. Удержать столь ощутимое преимущество белорусам не удалось. На 50-й минуте лидер атак датчан Йоахим Бличфельд сократил отставание в счете. На последней минуте встречи этот нападающий подкараулил шайбу, отскочившую от борта, и переправил ее в пустой угол ворот Андрея Грищенко - 4:4. Решающий гол был проведен датчанами за 15 секунд до сирены. Андреас Грюндтвиг с острого угла, на удачу, бросил по воротам белорусов и установил окончательный счет первого поединка за выживание в элитном дивизионе.
Следующий матч в утешительном раунде до двух побед сборные Беларуси и Дании проведут на чемпионате мира 4 января.-0-
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