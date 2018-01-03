Сборная Беларуси уступила Дании в утешительном раунде молодежного ЧМ в Баффало

3 января Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Дании со счетом 4:5 (0:2, 2:0, 2:3) в утешительном раунде молодежного чемпионата мира в американском Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех поражений на предварительной стадии в группе В мирового форума подопечные Юрия Файкова оспаривают с соперниками из Дании право остаться в сильнейшем дивизионе. Прописку в элите молодежного мирового хоккея сохранит сборная, которая одержит две победы. Первый матч остался за датчанами, которые забросили победную шайбу за 15 секунд до финальной сирены.

Беларусь - Дания - 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)

Баффало. "Харбор центр". 1245 зрителей.

Беларусь: Грищенко; Еременко - Дерябин, Бовбель - Шарангович -М.Сушко (к); Гостев - Соколовский, Мартынов - Пищук - Дроздов; Буровцев - Габрусь, Михальчук - Литвинов - Лукашевич; Рядченко - Гринкевич - Асташевич; Мартынюк, Анисимов.

Дания: Крог (58.08); Ларсен - Йессен, Рондбьерг - Бличфельд - Нильсен (к); Могенсен - Хайне, Грюндтвиг - Мадсен - Шульц; Сетков - Мортенсен, Альберг - Андерсен - Мольге; Ларсен, Гат.

Шайбы: 0:1 - Рондбьерг (Бличфельд, 15.56). 0:2 - Шульц (Мадсен, Грюндтвиг, 16.48). 1:2 - Литвинов (21.01, в меньшинстве). 2:2 - Еременко (М.Сушко, Шарангович, 29.13, в большинстве). 3:2 - Дроздов (41.44, в меньшинстве). 4:2 - Мартынов (М.Сушко, Шарангович, 48.30, в большинстве). 4:3 - Бличфельд (Рондбьерг, Йессен, 49.04). 4:4 - Бличфельд (Сетков, 59.26). 4:5 - Грюндтвиг (Рондбьерг, Могенсен, 59.45).

Бросок: 28 - 29.

Штраф: 20 - 14.

Датчане перед прошедшим матчем не смогли рассчитывать на своего капитана Кристиан Матиасена-Вайзе, получивший дисквалификацию на одну игру за грубый фол в противостоянии со словаками на групповой стадии. Однако это не помешало соперникам белорусов уверено начать встречу. К концу первого периода игровое преимущество датчан позволило им вести в счете 2:0. Лишь после перерыва команда Юрия Файкова показала хоккей, изменивший ситуацию на площадке. Активные действия в зоне датчан позволили уже на 22-й минуте белорусам сократить отставание. Илья Литвинов поборолся за воротами с защитником и сделал передачу на пятачок, где шайба от конька соперника оказалась в сетке. Вскоре подопечные Юрия Файкова реализовали большинство - 2:2. Такое развитие событий позволило белорусам создать еще несколько опасных моментов, особенно запомнился бросок Егора Шаранговича, угодившего в перекладину ворот соперника.

В начале третьего периода опасная атака у борта Виктором Бовбелем оппонента привела к удалению в составе белорусов, однако датчане не смогли реализовать численный перевес. Защитник Мальте Сетков ошибся при выходе из своей зоны, шайбу перехватил Иван Дроздов, который уверенно переиграл голкипера Каспера Крога - 3:2. В середине третьего периода Игорь Мартынов реализовал большинство своей команды - 4:2. Удержать столь ощутимое преимущество белорусам не удалось. На 50-й минуте лидер атак датчан Йоахим Бличфельд сократил отставание в счете. На последней минуте встречи этот нападающий подкараулил шайбу, отскочившую от борта, и переправил ее в пустой угол ворот Андрея Грищенко - 4:4. Решающий гол был проведен датчанами за 15 секунд до сирены. Андреас Грюндтвиг с острого угла, на удачу, бросил по воротам белорусов и установил окончательный счет первого поединка за выживание в элитном дивизионе.

Следующий матч в утешительном раунде до двух побед сборные Беларуси и Дании проведут на чемпионате мира 4 января.-0-