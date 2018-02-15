Сборная Беларуси в февральском рейтинге Международной федерации футбола занимает 93-е место

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси занимает 93-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За прошедший месяц команда Игоря Криушенко матчей не проводила и осталась на январской позиции с тем же количеством зачетных баллов - 372. Ближайшие встречи белорусские футболисты сыграют в конце первого весеннего месяца: 23 марта в Баку проведут товарищеский матч со сборной Азербайджана, а 27 марта в Любляне встретятся с командой Словении. В февральском рейтинге ФИФА Азербайджан занимает 119-е место, Словения находится на 63-й позиции.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Германия - 1602 очка,
2. Бразилия - 1484,
3. Португалия - 1358,
4. Аргентина - 1348,
5. Бельгия - 1325,
6. Испания - 1231,
7. Польша - 1213,
8. Швейцария - 1190,
9. Франция - 1183,
10. Чили - 1153.
Следующий рейтинг будет обнародован 15 марта.-0-
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