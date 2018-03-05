Сборная Беларуси вошла в топ-10 медального зачета ЧМ по велотреку в Нидерландах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших медального зачета чемпионата мира по велотреку, который завершился в голландском Апелдорне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Высокую, восьмую, позицию в классификации обеспечила белорусам золотая награда Евгения Королька в гонке скрэтч. Всего на мировом форуме велосипедистов в Нидерландах выступили 12 белорусских спортсменов (восемь мужчин и четыре женщины).
Победителем медального зачета стала сборная Нидерландов (5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды). Второе место заняла команда Германии (4+0+2), на третьей позиции расположились представители Великобритании (2+3+1).
Всего на чемпионате было разыграно 20 комплектов наград.
Следующий чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в 2019 году в польском Прушкове.-0-
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