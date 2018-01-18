Сборная Беларуси занимает 93-е место в январском рейтинге ФИФА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси занимает 93-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За минувший месяц белорусские футболисты матчей не проводили, но опустились на одну строку по сравнению с декабрем, имея в свое активе 372 балла.

В Топ-10 рейтинга ФИФА изменений не произошло:

1. Германия - 1602 очка,

2. Бразилия - 1483,

3. Португалия - 1358,

4. Аргентина - 1348,

5. Бельгия - 1325,

6. Испания - 1231,

7. Польша - 1209,

8. Швейцария - 1190,

9. Франция - 1183,

10. Чили - 1147.-0-