Сборная Беларуси занимает 93-е место в январском рейтинге ФИФА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси занимает 93-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За минувший месяц белорусские футболисты матчей не проводили, но опустились на одну строку по сравнению с декабрем, имея в свое активе 372 балла.
В Топ-10 рейтинга ФИФА изменений не произошло:
1. Германия - 1602 очка,
2. Бразилия - 1483,
3. Португалия - 1358,
4. Аргентина - 1348,
5. Бельгия - 1325,
6. Испания - 1231,
7. Польша - 1209,
8. Швейцария - 1190,
9. Франция - 1183,
10. Чили - 1147.-0-
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