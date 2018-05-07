7 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Сборная Беларуси завоевала 12 медалей в третий день соревнований на гимназиаде в Марокко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

"В третий день соревнований наша сборная завоевала 12 медалей. Золотую медаль в женской борьбе принесла учащаяся Могилевского государственного училища олимпийского резерва Алеся Гетманова. На пять стало больше серебряных медалей: три - в легкой атлетике, две - в плавании. Бронзовых у нас было завоевано шесть медалей: две - в теннисе, по одной в вольной борьбе, плавании, художественной гимнастике и легкой атлетике", - сказал Виталий Стригельский.

Серебряные медали в легкой атлетике принадлежат Артуру Москаленко ( метание молота, результат - 69,02 м) и Алексею Александровичу (толкание ядра 19,93 м). "Алексей Александрович выполнил план-программу на соревнования. Он толкнул так, как должен был, это то, что мы хотели. Единственное, что китаец оказался сильнее. Значит, будем стараться делать больше, - отметил тренер по толканию ядра и метанию молота Игорь Воронцов.

Серебро в легкой атлетике также завоевала Кристина Концевенко. Спортсменка показала второй результат в прыжке с шестом. "Мы были готовы установить новый рекорд по юношескому возрасту - 4,1 м, - проинформировал тренер по легкой атлетике Анатолий Марченков. - Немного не сложилось. Соревнования длились 3,5 часа при температуре 17 градусов. Выполнила Кристина все замечательно, она отработала безукоризненно. Но сказалось то, что она сильно подмерзла. И это был у нас всего второй старт на улице. В итоге у нее серебро". Первой стала спортсменка из Китая, третьей - француженка".

Две бронзовые медали в парных встречах выиграли белорусские теннисисты. "В парных встречах мальчики и девочки играли за третье место. Девочки заняли свое третье место, и мальчики заняли заслуженное третье место. Нас всего четверо теннисистов, и все уедут с гимназиады с медалями. Правда, рассчитывали, что эти медали будут повыше. Но мы никогда не довольствуемся тем, что есть. Всегда хочется чего-то большего", - подчеркнула тренер сборной команды по теннису Марина Кулишова.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-