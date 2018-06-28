Сборная Бельгии победила Англию на футбольном ЧМ в России

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Бельгии одержала третью викторию на чемпионате мира в России, обыграв англичан - 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед матчами 3-го тура в квартете G не было никакой интриги - англичане и бельгийцы досрочно обеспечили себе пропуска в первый раунд плей-офф. Сегодня в первом тайме встречи в Калининграде они мячей не забили. Зато сразу после перерыва полузащитник бельгийской команды Аднан Янузай эффектным ударом открыл счет. Больше забитых мячей не было.
В Саранске футболисты Туниса переиграли панамцев со счетом 2:1.
Итоговое положение: Бельгия - 9 очков (разница мячей - 9-2), Англия - 6 (8-3), Тунис - 3 (5-8), Панама - 0 (2-11).
Вот как выглядят пары 1/8 финала ЧМ-2018: Франция - Аргентина (30 июня; Казань), Уругвай - Португалия (30 июня; Сочи), Испания - Россия (1 июля; Москва), Хорватия - Дания (1 июля; Нижний Новгород), Бразилия - Мексика (2 июля; Самара), Бельгия - Япония (2 июля; Ростов-на-Дону), Швеция - Швейцария (3 июля; Санкт-Петербург), Англия - Колумбия (3 июля; Москва).
Перед стартом плей-офф список лучших бомбардиров возглавляет англичанин Харри Кейн, на лицевом счету которого 5 забитых мячей. По 4 гола в активе португальца Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку из Бельгии.-0-
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