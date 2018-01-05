Сборная Чехии одержала вторую крупную победу на Рождественском турнире по хоккею

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Чехии одержала вторую крупную победу на XIV Рождественском международном турнире по хоккею на приз Президента Беларуси. На льду "Чижовка-Арены" они разгромили соперников из сборной Балкан - 25:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Исход встречи в группе В был предрешен уже после первого периода, в котором победители забросили девять шайб. Для команды Чехии это уже вторая крупная победа на турнире. Накануне были повержены шведы - 19:3. В этом квартете сегодня состоится еще один матч: Россия встретится в 19.30 на малой площадке "Чижовка-Арены" со шведами. В группе А в вечерней программе соревнований на большой площадке спорткомплекса сыграют хоккейная команда Президента Беларуси и сборная Китая. Начало игры в 19.00.-0-
Фото Андрея Покумейко
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