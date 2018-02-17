Сборная Чехии одержала вторую победу на хоккейном турнире Олимпиады-2018

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи проходят сегодня на хоккейном турнире Олимпиады-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке встречались фавориты предварительной группы А - действующие олимпийские чемпионы канадцы и команда Чехии. Игра получилась на редкость упорной, и ее основное время завершилось боевой ничьей 2:2. В овертайме обе команды имели отличные шансы для взятия ворот, но не использовали их. Судьба поединка решилась в серии послематчевых буллитов, в которой удача была на стороне чехов. Решающий гол в активе Яна Коваржа - 3:2.

Для хоккеистов Чехии это уже вторая подряд виктория на льду Пхенчхана: на старте они обыграли соперников из Республики Корея - 2:1. Канадцы в первой игре были сильнее Швейцарии - 5:1. Турнирное положение сейчас таково: Чехия - 5 очков (2 матча), Канада - 4 (2), Республика Корея - 0 (1), Швейцария - 0 (1). Позже в этом квартете встретятся аутсайдеры швейцарцы и корейцы.

Команды группы В сегодня завершат свой турнир. Хоккеисты России сыграют с командой США, сборная Словении встретится со Словакией. На старте россияне сенсационно уступили словакам - 2:3, а затем разгромили словенцев со счетом 8:2. Американцы также неудачно начали олимпийский турнир, уступив в овертайме словенцам 2:3. Положение команд после двух игровых дней: США - 4 очка, Словакия - 3, Россия - 3, Словения - 2.

В квартете С также прошло два тура: Финляндия - 6, Швеция - 6, Германия - 0, Норвегия - 0.

Прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая команда из занявших вторые места. Остальные сборные проведут матчи за право выхода в восьмерку сильнейших.-0-