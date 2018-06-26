Сборная Дании вышла в 1/8 финала футбольного ЧМ в России

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Дании вышли в 1/8 финала чемпионата мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче с французами, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, датчане очень строго сыграли в обороне и добились нужного для себя результата - 0:0.

В другом поединке 3-го тура в группе С сборная Перу победила команду Австралии со счетом 2:0.

Итоговое положение: Франция - 7 очков (разница мячей - 3-1), Дания - 5 (2-1), Перу - 3 (2-2), Австралия - 1 (2-5).

Соперники французов и датчан в играх 1/8 финала определятся сегодня поздно вечером после заключительных встреч в квартете D, которые начнутся в 21.00. В Санкт-Петербурге вице-чемпион мира Аргентина сыграет с Нигерией, в Ростове-на-Дону сборная Хорватии встретится с исландцами. Хорваты уже вышли в плей-офф, а на второй пропуск претендуют все остальные команды. Турнирное положение перед 3-м туром: Хорватия - 6 очков (разница мячей - 5-0), Нигерия - 3 (2-2), Исландия - 1 (1-3), Аргентина - 1 (1-4).

Пока известны две пары 1/8 финала: Уругвай - Португалия (30 июня; Сочи), Испания - Россия (1 июля; Москва).-0-

Фото ФИФА и из социальных сетей