Сборная Финляндии обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею и заняла первое место в группе

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Финляндии обыграла команду США со счетом 6:2 на чемпионате мира по хоккею в Дании и заняла первое место в группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители прошедшей встречи уверенно контролировали ход борьбы на протяжении всего матча, который завершился в Хернинге. Хет-триком в ворота соперников отметился Себастьян Ахо, который с 9 шайбами и 8 голевыми передачами возглавил список бомбардиров турнира.

Турнирное положение в группе В: Финляндия - 16 (7 матчей), США - 16 очков (7), Канада - 12 (6), Дания - 11 (6), Латвия - 10 (6), Германия - 7 (6), Норвегия - 6 (7), Республика Корея - 0 (7). В этой группе пройдут сегодня еще две встречи: Канада - Германия (17.15), Латвия - Дания (21.15).

В группе А сборная Швейцарии уверенно переиграла Францию - 5:1.

Турнирное положение в группе А: Швеция - 17 очков (6), Россия - 16 (6), Чехия - 15 (7), Швейцария - 12 (7), Словакия - 8 (6), Франция - 6 (7), Австрия - 4 (7), Беларусь - 0 (6). Белорусские хоккеисты, которые покидают элиту мирового хоккея, сегодня сыграют со Словакией (17.15), а россияне определят победителя в группе А в матче со шведами (21.15).-0-