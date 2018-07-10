Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ по футболу

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции победила Бельгию со счетом 1:0 и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед матчем в Санкт-Петербурге специалисты отдавали небольшое преимущество подопечным главного тренера Дидье Дешама. Французы постарались к минимуму свести возможность бельгийцев опасно атаковать в таком же стиле, как они это делали в матчах с Японией и Бразилией.
В первом тайме французские футболисты чаще контролировали мяч и не использовали несколько опасных моментов. После перерыва им удалось разыграть угловой удар, который точным ударом головой на 51-й минуте завершил Самюэль Юмтити - 1:0. Сборная Бельгии никак не могла развернуть свое нападение, лишь под занавес второго тайма, создав несколько опасных моментов в штрафной площади соперников.
Соперник сборной Франции по финалу чемпионату мира определится во встрече команд Англии и Хорватии. Матч состоится 11 июля в 21.00 на московском стадионе "Лужники".-0-
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