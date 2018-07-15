Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Франции во второй раз стали чемпионами мира, победив в решающем поединке в Москве хорватов со счетом 4:2. Это второй в истории Кубок мира французов, первый был завоеван на домашнем мировом первенстве в 1998 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный поединок 21-го чемпионата мира на поле московского стадиона "Лужники" в присутствии почти 80 тыс. зрителей удался на славу. Начало первой половины игры прошло под знаком преимущества хорватов, но их атакам не хватало остроты в завершающей стадии. Отразив стартовый натиск, французы перехватили инициативу и на 18-й минуте открыли счет - Антуан Гризманн подал мяч в штрафную площадь и пришедший на помощь защитникам форвард хорватов Марио Манджукич срезал мяч в свои ворота. Эта неудача не смутила хорватских футболистов и через 10 минут Иван Перешич мощным ударом с 15 метров восстановил равновесие - 1:1. Прошло еще 10 минут и Перешич сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего главный арбитр аргентинец Нестор Питана после видеопросмотра назначил пенальти. Его четко реализовал Антуан Гризманн - 2:1 в пользу Франции.

После перерыва хорваты бросились отыгрываться, но на исходе часа игрового времени прозевали быструю контратаку французов, которую завершил Поль Погба. Через 6 минут счет стал 4:1 - восходящая звезда французского футбола Килиан Мбаппе застал врасплох голкипера Даниэля Субашича. Не прошло и 5 минут, грубейшую ошибку допустил его французский коллега Уго Льорис, чем воспользовался Марио Манджукич, сокративший разрыв до двух мячей. Хорваты продолжали атаковать, но большего добиться не смогли, и в итоге стали обладателями серебра, что является их лучшим достижением на мировых чемпионатах. Французы во второй раз выиграли Кубок мира, причем их нынешний наставник Дидье Дешам 20 лет назад был капитаном первого "золотого" состава.

Бронзу российского чемпионата мира завоевали футболисты Бельгии, победившие в матче за 3-е место англичан со счетом 2:0. Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, забив 6 мячей.

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